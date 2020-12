Coronavirus, altri nove morti nelle Marche: sono 1.446 dall'inizio della pandemia/ I tamponi analizzati in tutta Italia

ANCONA - Epidemia di coronavirus, sono stati 9 i morti segnalati oggi, mercoledì 15 dicembre, nelle Marche. Si tratta di 3 uomini e 6 donne, con un'età compresa tra 69 e 94 anni. Nessuna delle vittime aveva altre patologie. Dall'inizio dell'epidemia nella nostra regione sono morte 1.446 persone, 834 uomini e 612 donne.

Calano i ricoveri correlati alla pandemia Covid-19 nelle Marche: nell'ultima giornata sono passati da 545 a 523 (-22). In diminuzione sia i pazienti in Terapia intensiva (da 78 a 75, -3), sia in Semintensiva (da 134 a 133, -1) e in reparti non intensivi (da 333 a 315, -18). I dimessi sono stati 44. È calato anche il numero di persone assistite in Pronto soccorso (da 12 a 10, -2) e anche quello degli ospiti di strutture territoriali (da 273 a 263, -10). Rilevanti anche la diminuzione di positivi in isolamento domiciliare (10.608, -1.282) e l'aumento di guariti/dimessi (23.112, +1.230). In calo anche gli isolati in casa per contatto con contagiati (11.462, -268) tra i quali ci sono 3.190 persone con sintomi e 481 operatori sanitari.

Ultimo aggiornamento: 18:24

