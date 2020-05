Coronavirus, un morto nelle ultime 24 ore, è una donna di Recanati. Nelle Marche 987 vittime/ La mappa interattiva del contagio provincia per provincia

ANCONA - Calano, ma purtroppo non scendono a zero come successo per la prima volta domenica scorsa, i decessi per Coronavirus nelle Marche. Il Gores ha infatti segnalato oggi, martedì 19 maggio, la morte di una donna di 94 annai di Recanati, con patologie pregresse. Dall'inizio dell'epidemia il Coronavirus ha mietuto 987 vittime nella nostra regione.

Nelle Marche sono morti 591 uomini e 396 donne, con un'età media di 80,5 anni; il 94,8% aveva patologie pregresse. La provincia di Pesaro è quella con più lutti con 522 (-), davanti ad Ancona con 214 (-), Macerata con 164 (+1), Fermo con 66 (-) e Ascoli con 13 (-). Sono 8 (-) le vittime provenienti da fuori regione.

OGGI 5 POSITIVI NELLE MARCHE

Sono stati 5 i nuovi positivi segnalati oggi nelle Marche. La provincia di Pesaro è la più colpita con 2.733 casi, seguita da Ancona con 1.860 (+1), Macerata con 1.106 (+1), Fermo con 458 (-) e Ascoli con 290 (-). Sono 228 (+1) i casi provenienti da fuori regione.

