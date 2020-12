Coronavirus, anche oggi 11 morti nelle Marche: il più giovane aveva 65 anni/ I ricoveri regione per regione

ANCONA - Epidemia di coronavirus, sono 11 stati i morti segnalati oggi, martedì 29 dicembre, nelle Marche. Lo stesso identico numero di ieri; si tratta di 6 uomini e 86 donne, con età comprese tra 65 e 86 anni. La vittima più giovane è stata un 65enne di Castelfidardo. Tutte le vittime erano afflitte anche da altre malattie. Dall'inizio dell'epidemia sono stati 1.557 i morti nelle Marche: 901 uomini e 656 donne, con un'età media di 81 anni; il 95,5% era afflitto anche da altre patologie. La provincia con più decessi è quella di Pesaro (661), seguita da Ancona (363), Macerata (265), Ascoli (132) e Fermo (122). Sono state 14 le vittime provenienti da fuori regione.

Aumentano ancora i ricoverati nelle Marche per Covid-19: nelle ultime 24 ore i degenti sono passati da 514 a 526. Nell'ultima giornata dimesse 32 persone. Un paziente in più sia in Terapia intensiva (61) sia in Semintensiva (138) mentre i ricoverati in reparti non intensivi salgono a 327 (+10). Cresce anche il numero di ospiti di strutture territoriali (239, +2) e di assistiti nei Pronto soccorso (37, +6). Intanto i positivi in isolamento domiciliari sono ora 9.603 (+380) e le persone isolate in casa per contatti con contagiati 13.758 (+121; 3.647 con sintomi, 601 operatori sanitari). I guariti aumentano da 28.556 a 28.661, (+105).

