Coronavirus, crescono i positivi nelle Marche: sono 4, 1.179 tamponi effettuati / La mappa interattiva del contagio provincia per provincia

ANCONA - Epidemia di Coronavirus, oggi nelle Marche. Il Gores ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 1179 tamponi: 660 nel percorso nuove diagnosi e 519 nel percorso guariti. Quattro casi positivi: uno registrato in provincia di Pesaro Urbino, uno in provincia di Ancona e due in provincia di Macerata.

VENTITRE GIORNI SENZA VITTIME NELLE MARCHE

Anche oggi, mercoledì 8 luglio, nelle Marche non sono stati registrati morti per Coronavirus. Si tratta del ventitreeseimo giorno consecutivo: più di tre settimane senza vittime. Sono state 987 le vittime dell'epidemia nella nostra regione. Sono morti 589 uomini e 398 donne, con un'età media di 80,5 anni; il 94,9% delle vittime aveva patologie pregresse

