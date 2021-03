Coronavirus, crollano i tamponi ma i nuovi positivi nelle Marche sono 446: più di metà nell'Anconetano/ Il contagio nelle regioni

ANCONA - Epidemia di coronavirus, sono 446 i nuovi positivi segnalati dal Gores nelle Marche oggi, lunedì 1 marzo, primo giorno di tirono nella zona arancione Covid. Un dato inferiore a queli recenti (in particolare al record di 798 di sabato scorso), ma per forza di cose legato al limitato numero di tamponi analizzati ieri, domenica. Resta l'allarme nell'Anconetano, dove si sono verificate più della metà delle infezioni. É risultato infetto il 27,3% dei 1.628 tamponi molecolari nuove diagnosi analizzati.

l Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 3020 tamponi: 1817 nel percorso nuove diagnosi (di cui 189 nello screening con percorso Antigenico) e 1203 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 24,5%).

I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 446 (77 in provincia di Macerata, 295 in provincia di Ancona, 7 in provincia di Pesaro-Urbino, 46 in provincia di Fermo, 14 in provincia di Ascoli Piceno e 7 fuori regione).

IL CONTAGIO NELLE REGIONI

OGGI 25 POSITIVI AI TEST RAPIDI

Questi casi comprendono soggetti sintomatici (61 casi rilevati), contatti in setting domestico (89 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (157 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (8 casi rilevati), contatti in ambienti di vita/socialità (4 casi rilevati), contatti in setting assistenziale (5 casi rilevati), contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione (13 casi rilevati), screening percorso sanitario (2 casi rilevati). Per altri 107 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche. Nel Percorso Screening Antigenico sono stati effettuati 189 test e sono stati riscontrati 25 casi positivi (da sottoporre al tampone molecolare). Il rapporto positivi/testati è pari al 13%.

