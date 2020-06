Coronavirus, altri due nuovi positivi nelle Marche, ma ne saltano fuori altrettanti dall'Hotel House/ I test effettuati in tutta Italia in tempo reale

ANCONA - Epidemia di Coronavirus, sono quattro i nuovi positivi registrati oggi nelle Marche, di cui due all'Hotel House. Il Gores ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati processati in totale 1501 tamponi, di cui 611 nel percorso nuove diagnosi, 677 nel percorso guariti e 213 nel percorso Hotel House. Oggi si registrano due casi: uno in provincia di Pesaro e Urbino e uno in provincia di Macerata nel percorso nuove diagnosi. Due casi positivi nel percorso Hotel House. Dall'inizio dell'epidemia sono state contagiate 6.772 persone nella nostra regione.

OTTO GIORNI SENZA DECESSI NELLE MARCHE

Emergenza Coronavirus, anche ieri non sono stati segnalati decessi nelle Marche. Si tratta dell'ottavo giorno consecutivo. Dall'inizio dell'emergenza sono state 994 le vittime nella nostra regione. Sono morti 594 uomini e 400 donne, con un'età media di 80,5 anni; il 94,9% delle vittime aveva malattie pregresse.

