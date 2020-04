Coronavirus, tornano a crescere i nuovi positivi: sono 150 nelle Marche. Totale a 4.614/ Malati e ricoverati in Italia in tempo reale

ANCONA - Allarme Coronavirus, il quotidiano agiornamente del Gruppo Operativo Regionale per l'Emergenza Sanitaria registra per oggi, lunedì 6 aprile, 150 nuovi casi di positività al Covid-19 nelle Marche, a fronte di 667 tamponi effettuati. Un dato in controtendenza rispetto agli ultimi giorni, con i positivi che tornano a crescere sia come numero che come percentuale (22,4%). Il totale dall'inizio dell'epidemia sale fino a 4.614 positivi.

IERI 14 MORTI

Ieri , domenica 5 aprile, nelle Marche ci sono stati altri 14 morti. Il totale dall'inizio dell'emergenza sale a 612 vittime. A perdere la vita nelle ultime 24 ore anche un uomo di 53 anni di Monte Urano senza patologie pregesse e un cinquantatreenne di Trecastelli.

Ultimo aggiornamento: 10:32

