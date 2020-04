Elezioni regionali rimandate per l'allarme Covid-19: nelle Marche si voterà a ottobre

ANCONA - Elezioni regionali, la scadenza di maggio è ormai ufficialmente cancellata dall'emergenza Coronavirus: anche nelle Marche si voterà in autunno, probabilmente ad ottobre.

Le elezioni regionali ed amministrative previste per il mese di maggio slitteranno in autunno, con ogni probabilità in ottobre anche se la data non è stata ancora definita. Il rinvio, confermano fonti di governo, dovrebbe approdare sul tavolo del Consiglio dei ministri che si riunirà in mattinata. La decisione del governo, supportata dal comitato tecnico scientifico, comporterà il rinvio delle elezioni in sei regioni, Liguria, Veneto, Marche, Toscana, Campania e Puglia, e in numerosi consigli comunali.

