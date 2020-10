Un altro morto, il secondo in una settimana: il coronavirus torna a uccidere nel sud delle Marche

ANCONA - Seconda vittima in pochi giorni: il coronavirus torna ad uccidere nelle Marche ed in particolare nel sud della regione. Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore si è verificato presso l'Ospedale di Ascoli Piceno il decesso di una signora di 88 anni residente ad Ascoli Piceno e con patologie pregresse. Si tratta della quinta vittima post lockdown, dopo che per due mesi e mezzo non si erano verificati decessi.

LEGGI ANCHE: Coronavirus, Acquaroli firma l'ordinanza: nelle Marche mascherina obbligatoria h24 anche all'aperto

Dall'inizio dell'epidemia nelle Marche sono decedute 992 persone, con un'età media di 80,5 anni; il 94,9% di loro aveva malattie pregresse. Sono morti 589 uomini e 403 donne. La provincia di Pesaro e Urbino è quella che ha fatto registrare più vittime (523), seguita da Ancona (214), Macerata (165), Fermo (66) e Ascoli (16). Sono o le vittime provenienti da fuori regione.

Ultimo aggiornamento: 18:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA