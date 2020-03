Coronavirus, morte altre 17 persone nelle Marche, calo rispetto a ieri: siamo a 153. Il più giovane aveva 54 anni

ANCONA - Sono un po' meno degli altri giorni ma il dato resta comunque aggiacciante e allarmante: sono stati 17 i morti di Coronavirus oggi nelle Marche. Si tratta di 6 donne e 11 uomini, con un'età che va dai 54 anni del più giovane ai 99 della più anziana. Dieci vittime erano residenti in provincia di Pesaro e Urbino, 6 in quella di Ancona e una in quella di Macerata.

Il totale dall'inizio dell'emergenza è di 153 vittime nella nostra regione: 115 di Pesaro, 23 di Ancona, 7 di Macerata e Fermo e uno di Ascoli. L'età media dei deceduti è di 79,4 anni, solo due non presentavano patologie pregresse.

Anche oggi sono stati segnalati 250 nuovi casi positivi su un totale di 658 tamponi effettuati, il totale dall'inizio dell'emergenza sale a 1981. La buona notizia sono i 6 pazienti guariti e dimessi: il totale dall'inizio dell'emergenza sale a 45. E' ancora la provincia di Pesaro e Urbino quella con più casi positivi con 1.099 (+116) seguita da Ancona con 513 (+66), Macerata con 215 (+29), Fermo con 80 (+12) e Ascoli con 43 (+16).

Sono cresciuti i ricoverati, ora 842 (+45), ma calati quelli in terapia intensiva, passatti dai 141 di ieri ai 138 di oggi. Calano anche le persone in isolamento, che oggi sono 4.394 (-399), mentre salgono leggermente gli operatori sanitari: 446 (+2)



