Nelle Marche altri 64 nuovi positivi al coronavirus: il contagio dilaga nel sud della regione/ I numeri dell'epidemia

ANCONA - Epidemia di coronavirus, non si ferma l'allarme nelle Marche anche se i nuovi positivi sono in calo. Dopo il picco di 84 di ieri, infatti, oggi, giovedì 8 ottobre, il Gores ne ha segnalati 64. E salata agli occhi come la situazione più preoccupante sia nel sud della regione: su 64 contagiati, infatti, 44 sono tra Ascoli e Fermo.

I NUMERI DEL CONTAGIO IN TEMPO REALE

Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 2062 tamponi: 1158 nel percorso nuove diagnosi e 904 nel percorso guariti. I positivi sono 64 nel percorso nuove diagnosi: 24 in provincia di Fermo, 20 in provincia di Ascoli Piceno, 11 in provincia di Macerata, 6 in provincia di Ancona e 3 in provincia di Pesaro Urbino. Questi casi comprendono 16 soggetti sintomatici, 16 contatti in ambito domestico, 10 contatti stretti di casi positivi, 4 rientri dall'estero (Romania, Albania, Svizzera), 4 casi riscontrati dallo screening realizzato in ambito scolastico/formativo, 2 rientri da altra regione, 5 casi riscontrati in ambiente di vita/divertimento, 1 caso rilevato in ambiente lavorativo e 6 casi in fase di verifica.

