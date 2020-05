Teatri e cinema via libera dal 15 giugno. Sport di squadra, ci si può allenare

La notizia arriva fresca fresca all’ora di cena per voce del presidente del consiglio Giuseppe Conte: «Teatri e cinema potranno riaprire dal 15 giugno». C’è una data quindi anche per l’ultimo diaframma da abbattere - vedremo con quali prescrizioni - prima del ritorno alla vita normale. Quello delle sale per il pubblico spettacolo era rimasto l’unico punto nero in un panorama in cui anche per palestre e piscine si era trovato un modo per consentire la ripartenza. In tema di sport va ricordato che da domani si potranno riprendere anche gli allenamenti di squadra. Quelli individuali invece erano stato sbloccati dal 4 maggio in poi. Il via libera per gli allenamenti di gruppo tuttavia non contempla in automatico la ripresa dei campionati. Un conto è il diritto e un altro è il dovere. Serve «una garanzia di massima sicurezza» ha spiegato ieri Conte per quanto riguarda la ripresa della serie A, garanzia che per ora non c’è ancora. «Il ministro Spadafora», ha aggiunto, «è molto responsabile, come tutto il governo. Sta lavorando con molta attenzione». In Germania invece da ieri si è ricominciato a giocare nella Bundesliga. Stessa morale per la serie B: l’Ascoli torna ad allenarsi da domani ma di partite ancora non si parla. E la serie C con Vis, Fano, Fermana e Samb? Le società non vogliono più giocare ma l’ultima parola sarà del Consiglio federale.

