Coronavirus, la serie si allunga: un altro "zero" alla voce contagi nelle Marche / I controlli effettuati in tutta Italia in tempo reale

ANCONA - La serie si allunga. Epidemia di Coronavirus, anche oggi - martedì 30 giugno - nessun caso positivo nelle Marche. Il Gores ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati processati in totale 955 tamponi, di cui 624 nel percorso nuove diagnosi e 331 nel percorso guariti. Come detto nessun caso positivo registrato ma anche ieri non sono stati effettuati tamponi nel percorso diagnostico Hotel House.

Ultimo aggiornamento: 10:29

