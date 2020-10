Preside: «Nel mio liceo Scientifico mascherine pure in classe». La regola anti-coronavirus vale anche per i docenti

SENIGALLIA - La circolare del preside Sordoni ha iniziato a rimbalzare nei gruppi Whatsapp del liceo Scientifico Medi di Senigallia nella tarda serata di domenica, cogliendo di sorpresa le famiglie degli studenti.

LEGGI ANCHE:

Di Falco è il nuovo direttore medico dell'Area vasta 3. Assunti 36 infermieri per un anno

Vaccini in farmacia? «Almeno cinque telefonate ogni ora, ma non abbiamo visto neanche una dose»

«Da lunedì (ieri, ndr) alunni, personale e docenti dovranno indossare la mascherina durante l’intera permanenza nella scuola». Un giro di vite deciso dal dirigente dopo l’ordinanza della Regione che impone l’uso delle protezioni all’esterno anche in presenza di tre persone non in grado di mantenere le distanze di sicurezza.



I timori

In un attimo quello che accade al Medi è diventato un caso nazionale: fino ad oggi infatti nessun istituto ha preso una decisione così rigida, anche in considerazione del fatto che ci sono differenti scuole di pensiero sulle controindicazioni a cui i giovani potrebbero andare incontro. Ma il preside Sordoni ha tirato dritto.

La tutela dei ragazzi

Il suo obiettivo è quello di tutelare il più possibile la salute dei suoi studenti. «Non vedo perché debba sorprendere - interviene Daniele Sordoni, dirigente scolastico del liceo scientifico Medi – mi sono semplicemente attenuto alle disposizioni contenute nell’ordinanza emanata dalla Regione, che ha disposto l’obbligo di utilizzo della mascherina durante l’intera giornata anche all’aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico, nonché negli spazi pubblici in caso di formazione di assembramenti». La scuola, secondo il preside, non è esente dai quei luoghi dove posso generarsi assembramenti, visto che ogni giorno accoglie numerosi studenti oltre al personale docente e ai collaboratori scolastici. Per questo motivo Sordoni ha ritenuto di adeguarsi in via precauzionale per il benessere di tutti.

Le critiche

All’uscita da scuola, tra ragazzi e genitori ieri fioccavano i commenti: «Quando siamo entrati in classe - racconta uno studente, mascherina rigorosamente sul viso - non ce la siamo tolta e lo hanno subito notato pure i professori. Ma è lunga la mattinata di lezione senza poter respirare liberamente». Per le regole anti Covid, rimarcano alcune mamme fuori dall’istituto, «le finestre delle classi sono tutte spalancate e il distanziamento non manca. Perché allora costringere i ragazzi a tenere le mascherine durante le lezioni?». Anche se il preside parla di dispositivi da indossare quando non ci sono i distanziamenti, la circolare è chiara: «Il protocollo Covid del nostro Liceo - si legge - viene integrato con l’obbligo di indossare la mascherina durante l’intera permanenza a scuola, anche prima e dopo l’orario delle lezioni per studentesse, studenti e tutto il personale della scuola».

La decisione

Intanto la prima giornata è trascorsa e i ragazzi hanno cominciato a far buon viso a cattivo gioco: «Abbiamo tenuto la mascherina per cinque ore filate. Come è andata? Si può fare, anche se sul finire delle lezioni cominciavamo a non poterne più», sottolineano gli studenti. «E speriamo che prima o poi il Coronavirus faccia marcia indietro». Speriamo davvero.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ultimo aggiornamento: 08:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA