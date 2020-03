«L’audio su mio marito malato? Così ho evitato lo sciacallaggio»

SASSOFERRATO - Con due casi accertati di malati di Coronavirus, i familiari e diverse persone in isolamento, il sentinate affronta l’emergenza con coraggio. Si stanno rintracciando tutti i contatti avuti dall’operaio 40enne della Faber ricoverato a Torrette e dal 60enne manager sassoferratese dell’americana Ritrama che si è ammalato in trasferta negli Stati Uniti. L’uomo sta bene, è in isolamento e con lui, in quarantena, altri italiani.

Da ieri mattina, il paese ha cambiato ritmo. Aperto il centro operativo comunale, sulle vetrine di alcuni negozi ci sono le indicazioni del numero di persone autorizzate ad entrare e il tempo di sosta consigliato di massimo 8 minuti. Un supermercato porta la spesa, una farmacia le medicine. Ha lasciato il segno sull’animo della gente l’audio-sfogo della moglie del dipendente della Faber. «Nessuno deve farsi prendere dal panico – spiega Alessandra, mamma di due bambine -. «Mio marito è cosciente, non è intubato. Ha ancora una lieve febbre, sta meglio anche con la tosse, sta reagendo benissimo alla terapia. Noi siamo isolati e non possiamo vederlo».

Uno choc quando il marito si è reso conto che non era influenza. «Ha iniziato ad avere febbre la notte tra il 1 e il 2 marzo. Per tre volte ha avuto una polmonite, siamo stati in allerta ma non rientrava nei casi sospetti, ha iniziato la cura con gli antibiotici ma la febbre continuava a salire. Sabato, il nostro medico lo ha fatto ricoverare a Fabriano dove è stato fatto il tampone ed il responso è stato positivo. Domenica il trasferimento al reparto di malattie infettive ad Ancona ed io con le mie figlie isolate a domicilio». Moglie coraggio, ha diffuso il messaggio audio. «L’ho fatto per evitare lo sciacallaggio, tranquillizzare tutti, dare risposte alle domande che in tanti mi facevano al telefono allarmati perché erano entrati in contatto con noi». Non si sente sola. «Oltre a parenti e amici, sono più volte al giorno in contatto con operatori. Quelli dell’ufficio igiene di Fabriano, del reparto in Ancona, con il Coc. Questo mi dà la forza per arrivare al 21 marzo, al termine della quarantena».

