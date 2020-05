Bar e ristoranti aperti dal 18, i parrucchieri prima: dal 14. Ma gli stabilimenti balneari?

ANCONA - L’agenda è serratissima. Sabato la videoconferenza per parrucchieri ed estetiste, oggi altri due incontri per le attività del commercio e del turismo. Sono i giorni caldi della limatura o dell’integrazione dei protocolli delle categorie, le nuove bibbie di artigiani ed esercenti che dovranno garantire la messa in sicurezza dei mondo che verrà da oggi in poi. «Ho parlato con il presidente Ceriscioli qualche giorno fa e l’ho trovato decisissimo a ripartire - rivela il direttore Confcommercio Marche centrali Massimiliano Polacco - mi ha detto che si era sentito con il ministro Boccia e c’era l’intenzione di riaprire dal 18».

Il protocollo è chiuso

Il protocollo per bar e ristoranti è praticamente chiuso, le categorie hanno svolto la parte tecnica e il confronto con i servizi della Regione ha prodotto il via libera. Ora tocca agli esercenti mettersi in linea con i dispositivi di sicurezza e soprattutto la formazione dei dipendenti. La data più verosimile di riapertura dovrebbe restare il 18 ma se ne saprà di più oggi. Ancora più in discesa sembra la strada di parrucchieri, barbieri, estetiste e titolari di centri massaggi: ieri sia Cna che Cgia hanno diramato note a tinte molto rosa per il raggiunto accordo con la regione che prelude a una probabile apertura giovedì 14, vale a dire dieci giorni.

Il piccolo rallentamento

Nella vigilia del Primo Maggio c’era stato un piccolo rallentamento per cui l’assessora Bora ha chiesto al governatore Ceriscioli di vagliare alcuni dettagli che già sabato invece erano a fuoco. Tra i particolari più importanti la flessibilità di orario dalle 8 alle 21.30; attività solo su appuntamento; regolamentazione dell’accesso al locale, per evitare assembramenti e attese negli spazi comuni e solo indossando mascherina; sanificazione degli ambienti fra un appuntamento e l’altro. «Siamo soddisfatti di questo importante risultato - spiega Fausto Bianchell, responsabile sindacale servizi alla persona di Cna Ancona - con questo provvedimento la Regione Marche rimedia ad un grave errore del Governo che avrebbe ulteriormente danneggiato un settore importante per l’economia del nostro territorio».

La soddisfazione

Soddisfazione anche sull’altra sponda: «Siamo molto soddisfatti del risultato ottenuto - afferma Rossano Trobbiani, presidente regionale Confartigianato Acconciatori - frutto di intensa attività di confronto svoltasi in questi giorni con la Regione Marche e l’Asur». «Il Dpcm del 26 aprile, nel dettare gli step di ripartenza per le molte attività non ha fissato una data precisa per la riapertura di centri estetici e parrucchieri – aggiunge Rosetta Buldorini, presidente Confartigianato Estetica - non tenendo in considerazione che un ulteriore periodo di chiusura provocherebbe un danno economico rilevante al settore, anche con il rischio di chiusure. I nostri servizi sono tra i più diffusi, la cura della persona è strettamente correlata al nostro stato di benessere psico-fisico. Basti pensare che in seguito alla sospensione delle attività il fenomeno dell’abusivismo ha avuto una grande crescita, comportando purtroppo anche rischi sanitari». Ora si attende l’allineamento anche del protocollo per gli stabilimenti balneari che invece presenta alcuni nodi da sciogliere. Ma in questo caso c’è un margine più ampio per poter ragionare.

