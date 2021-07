Coronavirus, pochi tamponi processati e 25 casi positivi. Attenzione, sale ancora l'incidenza / La progressione del virus

ANCONA - Contagi in flessione ma è sempre così per il minor numero di tamponi verificati quando è domenica. Situazione che comunque rimane sotto controllo anche se la zona bianca Covid non è, almeno al momento in discussione. Occhio sempre attento comunque alla variante Delta. Oggi, lunedì 19 luglio, sono 25 i nuovi positivi segnalati dal Gores (su 814 tamponi verificati), un numero decisamente inferiore rispetto a ieri (60) ma che fa salire ancora l'incidenza settimanale che ha raggiunto quota 20,70 (ieri si attestava a 19,60 mentre era18,25 il dato di sabato, 17 quello di venerdì) su 100.000 (ricordiamo che il limite per la zona bianca è 50).

Relativamente alle zone quella di Pesaro Urbino è oggi la provincia con più contagi (14), seguita da Ancona (6) Macerata (3) con due positivi da fuori regione mentre non sono stati riscontrati contagi nelle province di Ascoli e Fermo.

La maggior parte dei contagi sono dovuti a contatti stretti con positivi (6 e domestici (8), sono 4 invece i sintomatici, nessun contagio in ambiente di vita/socialità e ambito lavoratorivo, per 5 sono in corso le analisi epidemiologiche. Ancora nessun decesso legato al Covid nelle Marche, l'ultimo risale al 4 luglio scorso. Da inizio pandemia le vittime sono state 3.038, 1.706 uomini e 1.332 donne. In crescita invece i ricoveri, in totale 15, di cui 2 in terapia intensiva e 13 nei reparti non intensivi.

