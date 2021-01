Più contagi, allerta ricoveri nelle Marche. I pazienti Covid salgono a 590 (69 in terapia intensiva): superate le soglie critiche del ministero

ANCONA Oggi dunque si saprà il “colore” assegnato alle Marche nella mappa delle restrizioni anti-Covid decisa su scala nazionale. Ma il report settimanale di ministero della Salute e Iss, che dovrebbe essere aggiornato con i dati fino a domenica scorsa, rischia di scattare un’istantanea ingiallita della situazione dell’epidemia da Coronavirus nella nostra regione. Perché negli ultimi giorni la curva dei contagi ha proseguito la sua salita mettendo ancor più sotto pressione sugli ospedali e il quadro - rispetto a quello fotografato dal report della Cabina di regia in base a 21 parametri e all’indice Rt - è già mutato, purtroppo in peggio. E i ricoveri hanno superato di nuovo la soglia d’allerta.

LEGGI ANCHE:

LEGGI ANCHE:



Basta mettere a confronto i dati della prima settimana di gennaio con quelli dell’ultima di dicembre per far risaltare che su 10 parametri monitorati - dal trend dei contagi alla situazione nei reparti ospedalieri, dalle guarigioni agli isolamenti domiciliari - tutti sono peggiorati tranne uno, quello delle dimissioni dalle Coviderie. Sono cresciute, passando da 130 a 143, per altro anche a causa della flessione registrata tra il 25 e il 31 dicembre, un calo fisiologico quando ci sono di mezzo le festività. Il resto è un panorama da piena espansione dell’epidemia, in attesa che si facciano sentire (e in che misura) gli effetti della zona alternata rosso-arancione che in tutta Italia ha segnato le festività dalla vigilia di Natale all’Epifania. Il numero dei nuovi positivi al virus Sars-Covi-2 registrati nei bollettini del Sevizio Salute della Regione Marche dal primo gennaio a ieri (3.252, con una media di 464 al giorno, festivi compresi) segna un aumento dell’11,5% rispetto all’ultima settimana di dicembre, quando erano stati 2.917 (416 al giorno).



Test molecolare

Ieri altri 346 casi positivi su 972 persone sottoposte al primo test molecolare (il 35,6%) che fanno salire il totale a quasi 45mila marchigiani contagiati dal 25 febbraio 2020. Ed è aumentata (dal 31,6 al 34,7) anche la percentuale dei positivi sul numero delle persone esaminate con il primo tampone molecolare, l’unico che accerta con sicurezza la positività al virus, visto che i test antigenici (o rapidi) hanno sempre bisogno di un molecolare di riscontro. Al netto dei test antigenici e dei tamponi ripetuti sulla stessa persona per accertare se si è negativizzata, nelle Marche ormai più di una persona su 3 sottoposte a tampone risulta positiva. Una quota ancora molto elevata, se si considera all’inizio di ottobre eravamo tra il 3 e il 5% di positività. Va detto però che al rialzo contribuisce pure il fatto che i test antigenici positivi (380 nell’ultima settimana, il 5% dei 7.242 eseguiti) vengono poi sottoposti a conferma con tampone molecolare, con una probabilità di dare esito positivo molto più alta di un’analisi su un soggetto a rischio ma non ancora testato.



Gli isolamenti

Nell’ultima settimana il rialzo dei nuovi casi positivi ha fatto aumentare sia gli isolamenti domiciliari (da 10.646 a 12.992) che i ricoveri per Covid: da 532 a 590 quelli complessivi, da 62 a 69 in terapia intensiva. Con il risultato che, dopo tre settimane di flessione dovute anche ai criteri più snelli autorizzati dal ministero per attestare le guarigioni, nella prima di gennaio sono tornati a salire i “positivi attuali”, marchigiani con un’infezione ancora attiva, saliti dai 11.178 del 31 dicembre ai 13.582 di ieri: nel giro di una settimana, 2.400 in più. Purtroppo è aumentato anche il ritmo dei decessi correlati all’epidemia - la cui curva per altro è sempre in ritardo di 2 settimane rispetto a quella dei contagi - passati dai 67 dell’ultima settimana di dicembre ai 90 registrati nel 2021. Ieri altri 15, negli ospedali di tutta la regione, otto uomini e sette donne, età tra i 70 e i 97 anni, tutti con patologie pregresse ma nella maggior parte dei casi con aspettative di vita diverse se non avessero incontrato il virus. Dall’inizio dell’epidemia i morti sono 1.676, con un’età media di 81 anni, la generazione sopravvissuta alla guerra e protagonista della ricostruzione del nostro Paese.



I posti letto

Ma nonostante i posti letto liberati purtroppo a seguito dei decessi e e le 143 dimissioni in una settimana, a gennaio i ricoveri per Covid nelle Marche sono aumentati quasi dell’11%, tornando a superare le soglie di allerta fissate nel monitoraggio di ministero e Iss. Già con i dati aggiornati al 6 gennaio, secondo l’ultimo report dell’Agenas (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali) le Marche sono tra le regioni che hanno superato i limiti, con il 31% di occupazione con pazienti Covid delle terapie intensive (il tetto è al 30%) e il 44% dei reparti di area medica (soglia al 40%). E ieri i ricoveri sono aumentati ancora: +2 in terapia intensiva, +9 tra semintensiva e non intensiva.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA