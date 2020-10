Lezioni a casa, orari di chiusura e distanze nei centri commerciali: ecco cosa cambia con l'ordinzanza anti-Covid di Acquaroli

ANCONA - Contagi in costante aumento, sempre più ricoveri, paura che cresce. E il governatore Francesco Acquaroli scende in campo con alcune misure per affrontare l'emergenza in un'ordinanza che sarà valida da stasera a mezzanotte fino al 15 novembre a parte le scelte legate alla scuola per far sì che gli istituti si possano organizzare.

Relativamente alla didattica a distanza, questa verrà consentita al 50% dalla terza alla quinta superiore a partire da sabato con una misura che comunque esclude i disabili e chi non ha copertura internet. Sempre in tema di scuola, sui trasporti l'affollamento dei mezzi scende dall'80% al 60%, provvedimento che diventerà operativo quattro giorni dopo l'attivazione della didattica a distanza.

Restrizioni anche per i centri commerciali: il distanziamento tra persone sarà di 10 mq, non si potranno inoltre consumare cibi e bevande all'interno. Tra i divieti anche quello del consumo in assembramento di cibi e bevande vicino ai locali mentre sale giochi e sale bingo potranno rimanere aperti dalle 8 alle 21.

