Vaccini agli over 70 nelle Marche, scatta la corsa: sistemi in tilt, ma 11mila prenotazioni in poche ore

ANCONA - Numero verde difficile da raggiungere, difficoltà nell'inserire i dati ma anche un afflusso eccezionale. Sono state convulse le prime ore di prenotazioni per il vaccino Covid ai cittadini delle Marche di età compresa tra 70 e 79 anni. Ma la popolazione di ultrasettantenni ha risposto comunque in massa all'invito all'immunizzazione.

Le prenotazioni sono state aperte oggi alle 12 e diversi utenti hanno segnalato la difficoltà a raggiungere il numero verde 800.00.99.66, ma anche, sul sietma telematico, l'impossibilità di inserire nomi appartanenti alla fascia anagrafica per la quale sono state aperte le liste. Malgrado ciò in due ore è stato raggiunto il numero di 11mila prenotazioni.

LA SITUAZIONE DEI VACCINI NELLE MARCHE

I dati aggiornati alle 6.01 di oggi, lunedì 29 marzo, parlano di 247.307 dosi di vaccino iniettate nelle Marche, a fronte di 296.390 consegnate (83,4%). Le dosi sono state inoculate a personale sanitario (67.783), personale non sanitario (1.145), ospiti di strutture residenziali (10.868), over 80 (111.775), forze armate (7.094), personale scolastico (14.797), "altro" (33.845).

COME PRENOTARSI

Tutti coloro che possono raggiungere i punti vaccinali della popolazione individuati sul territorio regionale possono prenotare le vaccinazioni anti-Covid-19 attraverso il portale di Poste Italiane all'inidirzzo internet https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it o tramite il Numero Verde 800.00.99.66 (attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18).



Per la prenotazione online, oltre ai dati personali dell’utente, occorrerà disporre del numero di tessera sanitaria e del codice fiscale, e di un numero di cellulare al quale verrà notificata la conferma. Con l’ausilio di Poste Italiane, è possibile prenotare anche nei PostaMat attivi sul territorio regionale (è sufficiente inserire la tessera sanitaria) o tramite i portalettere che consegnano la posta a casa. Una volta avviata la prenotazione, all’utente verrà immediatamente comunicato il giorno, la sede dove verrà somministrato il vaccino e l’orario in cui ci si deve presentare al Punto di Vaccinazione. Al momento della somministrazione della prima dose, sarà comunicato il giorno per effettuare il richiamo.

