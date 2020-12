Nelle Marche non rallenta abbastanza il contagio Covid, ma calano i ricoveri e le terapie intensive respirano

ANCONA - È esattamente il ritmo lento della discesa la più grande preoccupazione degli esperti. Dopo le restrizioni, più o meno forti, ci si attendeva di arrivare al Natale con i reparti degli ospedali probabilmente un po’ più sollevati.

Invece dal bollettino giallo del Gores arrivano notizie solo tiepidamente positive. Ieri si è registrato infatti un sensibile calo di ricoveri (passati da 545 a 523, -22).

Sono in diminuzione sia i pazienti in terapia intensiva (da 78 a 75, -3), sia in semintensiva (da 134 a 133, -1) e nei reparti non intensivi (da 333 a 315). Meno bene invece la situazione dei contagi che documenta di un ritmo sempre piuttosto alto con cui si scoprono nuovi positivi: sono infatti 480 gli infettati dal virus nelle Marche sulla base di 1.914 tamponi molecolari. Nel percorso screening antigenico sono stati effettuati invece 2.025 test con riscontro di 62 casi positivi. Nel bollettivo blu del Gores Regione figurano un totale di 6.960 tamponi: 3.939 nel percorso nuove diagnosi (di cui 2025 nello screening con percorso Antigenico, come detto sopra) e 3.021 nel percorso guariti. Dei positivi risultati da tamponi molecolari 143 sono in provincia di Ancona, 117 in provincia di Macerata, 116 in provincia di Pesaro, 47 in provincia di Fermo, 38 in provincia di Ascoli e 19 da fuori regione. dei contagiati solo 68 sono sintomatici. Setting domestico (96) e contatti stretti (144) sono sempre le maggiori cause del contagio. Da registrare anche le nove vittime che portano il conto dei decessi a 1446.

