Il governatore Acquaroli: «Nelle Marche la curva ha frenato. Siamo tra i migliori d'Italia»

ANCONA - Non vuole sbilanciarsi sulle indiscrezioni che non mettono le Marche tra quelle a rischio di un aggravamento delle limitazioni Covid, ma il governatore Francesco Acquaroli rivendica: «Alla situazione attuale restia una tra le regioni con il livello della curva migliore in Italia, la curva è in decrescita».

Il presidente lo ha dichiarato a margine del consiglio regionale, mantenendo comunque una certa cautela: «Le Marche, ora in fascia gialla, non sono tra le regioni che rischiano di passare alla fascia arancione? Sono solo indiscrezioni». «La scorsa settimana - ha spiegato il presidente - la curva, nonostante ad un livello altissimo, ha frenato. Abbiamo visto la curva a ottobre crescere veramente molto velocemente, ma oggi pare aver frenato. Il Dpcm parla chiaro: la nostra è una regione che ha una condizione tra le migliori in Italia».

