Coronavirus, crescono i positivi: 333 in un giorno nelle Marche. Ma è infetto "solo" un tampone su sei/ Il trend dei contagi

ANCONA - Il Servizio Sanità della Regione Marche ha segnalato per oggi, martedì 30 marzo, 333 nuovi positivi al Covid. Un numero in crescita rispetto a ieri (erano 232) ma legato all'aumento dei test effettuati, tanto che cala sensibilmente la percentuale di positività: è risultato infetto il 18,5% dei 1.799 tamponi molecolari nuove diagnosi processati, poco più di uno su sei. Sono stati infatti analizzati 5334 tamponi: 3120 nel percorso nuove diagnosi (di cui 1321 nello screening con percorso Antigenico) e 2214 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 10,7%).

Tra i 333 positivi 90 sono in provincia di Macerata, 43 in provincia di Ancona, 100 in provincia di Pesaro-Urbino, 23 in provincia di Fermo, 54 in provincia di Ascoli Piceno e 23 fuori regione.



Pompili, osservatorio epidemiologico della Regione: «Picco superato? Sì, se saremo ancora prudenti»

IL TREND GIORNALIERO DEI CONTAGI

OGGI 132 POSITIVI AI TEST RAPIDI

I 333 nuovi positivi casi comprendono soggetti sintomatici (61 casi rilevati), contatti in setting domestico (115 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (110 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (6 casi rilevati), contatti in setting assistenziale (1 caso rilevato), screening percorso sanitario (1 caso rilevato). Per altri 39 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche. Nel Percorso Screening Antigenico sono stati effettuati 1321 test e sono stati riscontrati 132 casi positivi (da sottoporre al tampone molecolare). Il rapporto positivi/testati è pari al 10%.

