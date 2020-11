Coronavirus, nelle Marche 631 nuovi positivi: infetto quasi un terzo dei tamponi/ I numeri del contagio regione per regione

ANCONA - Epidemia di coronavirus, sono 631 i nuovi positivi segnalati oggi, sabato 7 novembre, nelle Marche. Un numero molto elevato ma inferiore ai record degli ultimi due giorni (698 giovedì e 697 venerdì) ed anche la percentuale di positività dei tamponi cala: oggi è del 30,4 contro il 31,8% di ieri.

I NUMERI DEL CONTAGIO REGIONE PER REGIONE

NELL'ANCONETANO 236 POSITIVI

Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 3603 tamponi: 2075 nel percorso nuove diagnosi e 1528 nel percorso guariti.

I positivi sono 631 nel percorso nuove diagnosi (117 nella provincia di Macerata, 236 nella provincia di Ancona, 53 nella provincia di Pesaro-Urbino, 136 nella provincia di Fermo, 64 nella provincia di Ascoli Piceno e 25 da fuori regione).



Questi casi comprendono soggetti sintomatici (105 casi rilevati), contatti in setting domestico (134 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (169 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (9 casi rilevati), contatti in ambienti di vita/socialità (29 casi rilevati), contatti in setting assistenziale (6 casi rilevati), contatti in setting scolastico/formativo (17 casi rilevati), screening percorso sanitario (8 casi rilevati) e 5 rientri dall'estero (Pakistan, Romania, Albania). Per altri 149 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche.

