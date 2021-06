Coronavirus, nuovi positivi soltanto in due province: sono 3 nelle Marche nelle ultime 24 ore/ Il trend dei contagi

ANCONA - Con tutte le curve in flessione, per fortuna, è ora la variante Delta del Covid a rappresentare uno spauracchio, anche per le Marche. Oggi,lunedì 28 marzo, sono stati 3 i nuovi positivi segnalati dl Gores nelle Marche e ben tre province si sono fer ate a zero.

Nelle ultime 24 ore sono stati testati 796 tamponi: 357 nel percorso nuove diagnosi (di cui 117 screening con percorso Antigenico) e 439 nel percorso guariti (un rapporto positivi testati del 0,8%). Si sono rgeistrati casi solo nella provincia di Pesaro e Urbino (2) e Ascoli (1), a zero tutte le altre.

Brizzi, primario di riabilitazione: «Il post-Covid? Non solo fiatone. Sonno, depressione e muscoli: bisogna resettare tutto il corpo»

LA PROGRESSIONE DEL CONTAGIO

OGGI ZERO POSITIVI AI TEST RAPIDI

I nuovi positivi comprendono soggetti sintomatici (1 casi rilevati), contatti in setting domestico (2 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (0 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (0 casi rilevati), contatti in ambiente di vita/socialità (0 casi rilevati), contatti in setting assistenziale (0 casi rilevati), Contatti con coinvolgimento studenti di ogni grado di formazione (0 casi rilevati), screening percorso sanitario (0 casi rilevati), contatti con provenienza extra-regione (0 casi rilevato) e di 0 casi sono in fase di approfondimento epidemiologico. Nel percorso Screening un totale di n.117 test antigenici effettuati e n.0 soggetti rilevati positivi (da sottoporre al tampone molecolare) un rapporto positivi/testati 0%.

