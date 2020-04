Coronavirus, nelle Marche 31 morti in un giorno. Accertati altri 23 decessi: totale a 557/ Malati e guariti in Italia in tempo reale

ANCONA - Non si ferma l'incubo Coronavirus nelle Marche: il quotidiano aggiornamento del Gores registra per oggi, giovedì 2 aprile, 31 nuovi morti. Altri 23 decessi dei giorni scorsi, però, sono stati classificacti come Covid dopo l'acquisizione delle cartelle cliniche. Il totale dall'inizio dell'epidemia nella nostra regione sale a 557.

Dall'inizio dell'emergenza nelle Marche sono morti 368 uomini e 189 donne, con un'età media di 79,5 anni: il 94,8% di loro aveva altre patologie pregresse. La maggior parte dei decessi si è verificata in provincia di Pesaro e Urbino (322), seguita da Ancona (114), Macerata (67), Fermo (42) e Ascoli (6).

OGGI 136 NUOVI POSITIVI NELLE MARCHE

Oggi è stato registrato un calo di nuovi contagiati, 136, a fronte di una crescita tamponi effettuati, 647. Il totale dall'inizio dell'emergenza sale a 4.098.La provincia di Pesaro e Urbino è ancora quella con più contagiati con 1.756 (+34), seguita da Ancona con 1.211 (+37), Macerata con 533 (+27), Fermo con 227 (+3) e Ascoli con 227 (+3). Sono 87 (+14), i positivi provenienti da fuori regione.

