Coronavirus, i nuovi positivi nelle Marche sono 137 su 573 tamponi, una percentuale più alta di ieri /I dati di tutta Italia in tempo reale

ANCONA - Il quotidiano aggiornamento del Gruppo Operativo Regional per l'Emergenza Sanitaria sengala, oggi mercoledì 1 aprile, sono 137 i nuovi contagiati da Coronavirus, a fronte di 572 tamponi effettuati, nelle Marche. Il totale dall'inizio del contagio sale a 3962 su 12296 esami. In percentaule i nuovi contagiati sono in leggero rialzo rispetto al dato di martedì 31 marzo.

IERI 25 MORTI NELLE MARCHE

Sono stati 25 i morti nella nostra regione segnalati ieri, martedì 31 marzo, dal Gores. Il totale dall'inizio dell'emergenza sale a 477. Tra le vittime anche un osimano di 58 anni senza altre malattie. Dall'inizio dell'epidemia sono, purtroppo, deceduti 322 uomini e 155 donne. Scendono, seppure di poco, l'età media delle vittime (79,3 anni) e la percentuale di chi presentava altre patologie (95,2%). E' la provincia di Pesaro la più colpita con 283 morti (+10), Seguita da Ancona con 95 (+10), Macerata con 54 (+2), Fermo con 37 (+3) e Ascoli con 3 (-). Sono 5 le vittime provenienti da fuori regione.

