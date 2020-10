Covid, impennata di ricoveri nelle Marche: superata quota 100, aumentano anche i pazienti (+3) in terapia intensiva

ANCONA - Impennata di ricoveri per Covid nelle Marche. I degenti superano la soglia dei 100, sono 101, +14 rispetto a ieri, dei quali 13 in terapia intensiva (+3).

L'aggiornamento del Servizio Sanità della Regione indica che i positivi in isolamento domiciliare salgono da 1.775 a 1.944. Mettendo insieme isolati e ricoverati risulta che oggi nelle Marche ci sono 2.045 positivi. I 13 pazienti in terapia intensiva sono ricoverati negli Ospedali Riuniti di Ancona (5), a San Benedetto del Tronto (3) e a Marche Nord (5). Ci sono poi due pazienti in semi intensiva: a Marche Nord e all'ospedale di Jesi, tornato ad accogliere pazienti covid. Gli altri 86 degenti sono al'Ao di Ancona (42, di cui due pediatrici), a Marche Nord (13), a Fermo (29), e all'Inrca di Ancona (2), altro nosocomio riaperto a pazienti covid. In crescita anche le persone ospiti di strutture territoriali: 35 (+3) tutte nella Rsa di Campofilone. Boom di persone in quarantena pr contatti con positivi, che passano da 6.156 a 6.348:dei quali 833 con sintomi, 152 operatori sanitari. I dimessi/guariti sono 6.418.

