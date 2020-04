I contagiati da Coronavirus crescono ancora nel nord delle Marche, ma salgono anche i dimessi

ANCONA - Marche ancora a due velocità sul fronte Coronavirus, con i contagi che continuano a crscere soprattutto a nord. Pesaro, infatti, ha 2.230 positivi (+35 rispetto a ieri) e Ancona 1.647 (+18). Numeri, e incrementi, più contenuti per Macerata con 846 (+9), Fermo con 367 (+5), Ascoli con 259 (+5). Sono 154 (+6) i casi positivi da fuori regione.

Continuano a salire i guariti/dimessi, sono 57 nelle ultime ore e 1.660 in toale. Calano i ricoverati, che per la prima volta dopo settimane scendono sotto quota mille: sono 994 (-49), mentre restano stabili, 106, quelli in terapia intensiva. Salgono anche le persone in isolamento domiciliare: 7.887 (+134). Tra loro 1.190 (+32) sono operatori sanitari.

