Coronavirus, nelle Marche i nuovi positivi oggi sono 39, pesano i rientri dall'estero e dalle vacanze /I numeri del contagio in tempo reale

Coronavirus, il Gores ha comunicato che i nuovi positivi nelle Marche oggi sono 39, a fronte dei 27 comunicati ieri (sabato 12 settembre 2020), dunque si registra una nuova impennata di positivi.Il Gores ha comunicato anche che nelle ultime 24 ore sono stati testati 1662 tamponi: 922 nel percorso nuove diagnosi e 740 nel percorso guariti. I positivi sono 39 nel percorso nuove diagnosi: 19 in provincia di Pesaro Urbino, 8 in provincia di Ascoli, 5 in provincia di Macerata, 3 in provincia di Ancona, 1 in provincia di Fermo e 3 fuori regione. Questi casi comprendono 16 rientri dall'estero (Albania, Macedonia, Ucraina, Pakistan), 7 contatti domestici, 7 soggetti sintomatici, 4 contatti stretti di casi positivi, 3 rientri dalla Sardegna e 2 casi in fase di verifica.