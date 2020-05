Coronavirus, contagi nelle Marche: i nuovi positivi sono solo 2, su 398 tamponi /La mappa in tempo reale dei nuoivi infetti in Italia

LA MAPPA DEI CONTAGI IN TEMPO REALE IN ITALIA

Ultimo aggiornamento: 10:34

ANCONA - Sono i giorni più delicati della fase 2 della pandemia da coronavirus. Il numero dei positivi a Covid-19 sono fondamentali per tentare di capire cosa aspetta all'Italia. Un nuovo aumento dei casi o meno influenzerà le scelte del governo e delle Regioni. In proposito il Gores Marche ha comunicato che ieri, domenica 24 maggio, i tamponi positivi nelle Marche sono stati solo 2 su 398 tamponi effettuati. Coronavirus, contagi nelle Marche: i nuovi positivi sono solo 2, su 398 tamponi effettuati per il percorso diagnositico, a cui si aggiungono i 157 esami all'interno del percorso guariti. I positivi sono stati rilevati uno nella provincia di Ancona e 1 nella provincia di Fermo.Ieri mattina la Regione aveva comunicato che i positivi di sabato erano stati 13. I dati però evidenziavano un abbassamento sensibile dell’età dei positivi: negli ultimi 7 giorni (dato riferibile a sabato 23 maggio) il 75% dei casi è under 35. Si tratta di persone asintomatiche che ora sono state messe in isolamento a casa poiché non necessitano di ricovero ospedaliero.