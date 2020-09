Coronavirus, i nuovi positivi nelle Marche sono 24. Il Covid in tutte le province /Il contagio nelle regioni in tempo reale

ANCONA - Coronavirus, i nuovi positivi comunicati oggi nelle Marche sono 24. Il Gores ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 1458 tamponi: 702 nel percorso nuove diagnosi e 756 nel percorso guariti. I positivi sono dunque 24 nel percorso nuove diagnosi: 12 in provincia di Ascoli Piceno, 4 in provincia di Macerata, 3 in provincia di Pesaro Urbino, 1 in provincia di Ancona, 2 in provincia di Fermo e 2 fuori regione. Questi casi comprendono 1 rientro dall'estero (Ucraina), 4 contatti stretti di casi positivi, 4 soggetti sintomatici, 6 contatti domestici, 3 contatti in ambiente di vita, 1 contatto in ambiente residenziale/assistenziale, 1 caso riscontrato dallo screening realizzato in ambiente lavorativo e 4 casi in fase di verifica.

GLI ULTIMI DATI DISPONIBILI SUI RICOVERI PER COVID-19

I dati di ieri segnalavano l'aumento a 23 dei ricoverati per coronavirus nelle ultime 24ore nelle Marche, uno in più rispetto a giovedì. Solo una persona è in terapia intensiva, a Marche nord: nell'ospedale di Torrette ad Ancona sono ricoverate 12 persone, 5 a fermo e 5 a Marche nord. Nelle strutture territoriali ci sono 17 ospiti, tutti nella Rsa di Campofilone.



IL CONTAGIO NELL REGIONI IN TEMPO REALE

Ultimo aggiornamento: 20 Settembre, 11:05

