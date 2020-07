Coronavirus nelle Marche, oggi sono 8 i nuovi positivi al Covid /La mappa interattiva del contagio

LA MAPPA INTERATTIVA DEL CONTAGIO PROVINCIA PER PROVINCIA

ANCONA - Allarme rosso per il Coronavirus nelle Marche dopo i nuovi 17 casi comunicati ieri (mercoledì 29 luglio), oggi il Gores ha reso noto che i positivi nell'ultimo tracciato sono 8. Il Gores ha comunciato che nelle ultime 24 ore sono stati analizzati 1178 tamponi, di cui 756 nel percorso nuove diagnosi e 422 nel percorso guariti. I casi positivi rilevati sono dunque 8, di cui: 5 casi in provincia di Pesaro Urbino (4 riconducibili al focolaio di Montecopiolo e un contatto di caso già accertato in isolamento) e 3 casi in provincia di Macerata (un paucisintomatico e due contatti stretti di caso, in isolamento).I 17 casi positivi rilevati mercoledì 29 luglio nelle Marche hanno fatto rialzare la guardia. I casi erano stati acertati: 11 casi in provincia di Pesaro Urbino (9 riconducibili al focolaio di Montecopiolo, uno già in isolamento per contatto con caso positivo e uno individuato in seguito a tampone per accesso a prestazione sanitaria); 3 casi in provincia di Ancona (una coppia in isolamento per contatto con caso accertato e un accesso a prestazione sanitaria); 3 casi in provincia di Ascoli Piceno (già in isolamento perché contatti di casi accertati).