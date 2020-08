Coronavirus, positivi in crescita: nelle Marche sono tornati a 20. Nessun decesso /La mappa del contagio in tempo reale

LA MAPPA INTERATTIVA DEL CONTAGIO PROVINCIA PER PROVINCIA

ANCONA - Epidemia di coronavirus , oggi, venerdì 7 agosto, tornano a salire i nuovi contagi nelle Marche. Sono infatti 20 i positivi comunicati dal Gores, il numero più elevato dallo scorso 15 maggio. I tamponi testati sono stati 1.049, 595 nel percorso nuove diagnosi e 454 in quello guariti. I 20 positivi riguadano tre province: 12 Pesaro Urbino, 5 Macerata, 1 Ascoli e 2 provenienti da fuori regione. Questi casi comprendono rientri dall'estero, operatori sanitari, contatti di positivi e domestici. Ne percorso screening di Montecopiolo, sono stati effettuati due tamponi, uno è risultato positivo.Alle 18 il Gores ha comunicato che anche oggi non è stato registrato nessun decesso per Covid-19.