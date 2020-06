Coronavirus, i nuovi contagi nelle Marche sono 4: uno nelle province di Ancona e Fermo, due nel Maceratese/ La mappa interattiva dell'infezione in Italia

LA MAPPA INTERATTIVA DEL CONTAGIO PROVINCIA PER PROVINCIA

ANCONA - Continua l'altalena dei contagi da Covd-19 nelle Marche. Oggi, domenica 14 giugno 20202, il Gores Marche ha comunicato che i tamponi analizzati nelle ultime 24 ore sono stati 1.046, di cui 585 del percorso nuove diagnosi e 461 del percorso guariti. Quattro i casi positivi: uno in provincia di Ancona, uno in provincia di Fermo e due in provincia di Macerata.