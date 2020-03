Continuano gli arrivi dalle zone a rischio: il Conero ora alza le difese

NUMANA - Numana come non la si era mai vista. Una città blindata con posti di blocco e controlli sulle persone in arrivo da fuori Comune. A meno di 24 ore dall’entrata in vigore del decreto #iorestoacasa che ha esteso a tutta Italia le limitazioni già attive nelle aree più colpite dall’emergenza sanitaria, anche la città rivierasca è costretta a mutare profilo. Sono misure straordinarie e in linea con le nuove direttive governative quelle varate ieri dal sindaco Gianluigi Tombolini in accordo con la Polizia Locale e il comando locale dei carabinieri allo scopo di rendere più stringenti e si spera efficaci i controlli sul territorio, ma per chi è abituato all’accoglienza numanese, dove i turisti sono equiparati a «residenti temporanei» e chiunque superi il cartello di benvenuto viene salutato dai vigili urbani con un sorriso, non possono che colpire.

Nello specifico, sono annunciati «posti di blocco per evitare spostamenti fuori comune non motivati da urgenze», «controlli sugli orari di chiusura di bar, gelaterie e ristoranti entro le 18», verifiche del «rispetto delle norme di regolamentazione di accesso di luoghi pubblici» e sugli «assembramenti di persone sia nei luoghi chiusi che in spazi aperti». Per i trasgressori si prospettano la pena dell’arresto fino a tre mesi, la sanzione amministrativa di 206 euro e quella accessoria della sospensione dell’attività. I residenti in stato di bisogno potranno invece usufruire del servizio di consegna di medicinali e generi alimentari contattando, dalle 8 alle 14, i Servizi sociali al numero 0719339848. Ma soprattutto massima sarà l’attenzione riservata ad «eventuali arrivi di persone da altri comuni» che saranno oggetto di costanti controlli, ancora più serrati nel fine settimana.

Un aspetto, amplificato dalla fuga dal nord dei proprietari di seconde case in Riviera, sul quale si concentra anche l’invito rivolto dal sindaco di Sirolo Filippo Moschella a «le persone provenienti da qualsiasi località, entrate in città a partire dall’8 marzo 2020 e attualmente presenti nel territorio comunale in private abitazioni o dimore» a «permanere nella propria residenza o domicilio in isolamento per 14 giorni» e a darne comunicazione «al numero verde della Regione Marche 800 936 677».

