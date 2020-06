Coronavirus, nessun decesso neanche nell'ultimo giorno di giugno / La mappa interattiva del contagio provincia per provincia

Ultimo aggiornamento: 18:35

Un altro zero, la serie si allunga sull'emergenzaInfatti anche oggi martedì 30 giugno non sono stati segnalati decessi nelle Marche. Un altro segnale confortante dopo quello dell'altro "zero" arrivato in mattinata relativamente ai contagi. Dall'inizio dell'emergenza sono state 994 le vittime nella nostra regione: hanno perso la vita 594 uomini e 400 donne, con un'età media di 80,5 anni; il 94,9% delle vittime aveva malattie pregresse.