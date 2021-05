Coronavirus, una donna morta nelle Marche nelle ultime 24 ore, ma scendono ricoveri e quarantene/ La mappa del contagio

ANCONA - I numeri dei contagi, seppur in calo, paiono allontanare l'obiettivo della zona bianca, ma sottolineano anche l'esigenza di non abbassare la guardia nei confronti della pandemia. Oggi, giovedì 27 maggio, è stata una la vittima segnalata dal Gores nelle Marche. Si tratta di una 91enne di Francavilla D'Ete (FM), già affetta da altre malattie.

APPROFONDIMENTI IL BILANCIO La strage Covid nelle case di riposo delle Marche: cinquemila anziani... LA PANDEMIA Coronavirus, nelle Marche 154 nuovi positivi: sforata la soglia di...

Matrimoni, tutte le regole in chiesa, al Municipio e al ristorante. Ecco come saranno feste e banchetti

Dall'inizio della pandemia nelle Marche sono morte 3.011 persone. Si tratta di 1.692 uomini e 1.319 donne, con un'età media di 82 anni; il 97,2% delle vittime era afflitta anche da altre malattie. È la provincia di Pesaro e Urbino quella con il più alto numero di morti (977), seguita da Ancona (963), Macerata (508), Fermo (287) e Ascoli (243). Sono 33 le vittime provenienti da fuori regione.

LA MAPPA DEL CONTAGIO

Mascherine e distanze ma con la zona bianca sparisce il coprifuoco. Ecco cosa dice l'accordo tra ministero e Regioni

CONTINUA IL CALO DEI RICOVERATI

Continua a scendere il numero dei ricoverati per Covid nelle Marche: oggi sono 166 (-8 rispetto a ieri). Rimangono 34 i ricoverati in Terapia intensiva, in calo i degenti in Semintensiva (52, -2) e nei reparti non intensivi (80, -1). Gli ospiti di strutture territoriali sono 84 (-) e in pronto soccorso resta solo un assistito (-). Scende il numero di positivi in isolamento domiciliare (4.137, -194) e quello delle quarantene (6.804, - 7.367, -563).

© RIPRODUZIONE RISERVATA