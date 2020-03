L'attrice Lucia Fraboni con il Corriere Adriatico: «Sostenete la sottoscrizione per l'ospedale di Torrette»

ANCONA - Prosegue la raccolta fondi che il Corriere Adriatico ha avviato per sostenere l'attività dell'ospedale regionale di Torrette. Tutti i lettori possono partecipare utilizzando il conto corrente aperto presso Banca Finnat, “Corriere Adriatico per emergenza Coronavirus” con l’ Iban: IT 84 O 03087 03200 CC0100061040, codice Swift FNATITRRXXX.

La testimonial di oggi è Lucia Fraboni, attrice marchigiana, creatrice di personaggi divenuti un cult tra cui l'estetista Adalgisa Palpacelli che lancia l'appello per sostenere la raccolta fondi. E' il momento di restare a casa e, nel contempo, aiutare chi si prodiga per salvare le persone.

© RIPRODUZIONE RISERVATA