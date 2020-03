Il Corriere Adriatico e Caltagirone Editore aprono una raccolta fondi per l'ospedale di Torrette /Dai il tuo contributo per aiutare chi è in prima linea

ANCONA - Una campagna di raccolta fondi finalizzata al sostegno della ricerca e dell’assistenza ai pazienti Covid-19. La lancia Caltagirone Editore, attraverso il Corriere Adriatico, per sostenere l'attività dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona. Ognuno può partecipare con un contributo sul conto corrente bancario, Iban: IT 84 O 03087 03200 CC0100061040 . Un segno di vicinanza e di solidarietà verso coloro che sono impegnati in prima fila nell'assistenza dei pazienti e nel contrasto dell'infezione e, nel contempo, una chiamata alla responsabilità nei confronti di tutti i cittadini per poter contribuire ad uscire da un momento così difficile. Ultimo aggiornamento: 14:08 © RIPRODUZIONE RISERVATA