Coronavirus e scuole, le Marche si adeguano al Governo per evitare la blacklist. Pesaro osservata speciale

ROMA - Allarme Coronavirus, le Marche si allineano al Governo, ma resta sotto osservazione la provincia di Pesaro e Urbino, dove si sono verificte tutte le positività della Regione. Dopo la strappo tra il governatore Luca Ceriscioli ed il premiere GIuseppe Conte dei giorni scorsi sull'ordinanza per le chiusure delle scuole e la cancellazione degli eventi, pare tornata la sintonia tra le due amministrazioni.

E' quanto si apprende a margine della riunione alla Protezione Civile a Roma. La volontà è quella, almeno per il momento, di tenere fuori le Marche dalle blacklist internazionali sulle zon con focolai. Con particolari attenzione e monitoraggio per la Provincia di Pesaro-Urbino, però, dove sono si sono verificati, al momento, tutti gli 11 casi di contagio delle Marche, anche a causa della vicinanza dell'Emilia Romagna. Tutto lascia intendere, quindi, che da lunedì gli studenti marchgiani torneranno a scuola. Salvo ripensamenti e provvedimenti ad hoc per la provincia di Pesaro. Dove, ad esempio, resterà chiuso fino a mercoledì il liceo Scientifico Marconi, dopo la positività riscontrata su un giovane studente.

Ultimo aggiornamento: 16:47

