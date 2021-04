Indice Rt e contagi Covid in calo, ma le Marche restano arancioni: «Classificazione di rischio moderato»

ANCONA - Giù l'indice di contagio Rt, giù l'incidenza dei contagi, ancora alta ma in calo la pressione sugli ospedali. Tutti indicatori che virano verso il meglio, ma non abbstanza per conquistarsi la deroga: le Marche restano in zona arancione Covid. Ma è un traguardo che nessuna regione ha conquistato.

I cambi previsti nell'ordinanza che il ministro della salute Speranza firmerà questa sera pevedono il pasaggio della Sardegna in zona rossa, mentre Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Emilia Romagna e Toscana sono promosse in arancione. Restano in zona rossa Campania, Puglia e Val d'Aosta.

L'indice di trasmissione Rt delle Marche scende sensibilmente, quello puntuale è fissato 0,86. Ma sono otto le regioni con Rt puntuale sopra 1: tra loro spicca la Sardegna, zona bianca fino a poco tempo e che ora registra il valore più alto con 1.54, seguita da Valle d'Aosta (1.39), Sicilia (1.22), Campania (1.19), Liguria (1.19), Basilicata (1.15) Puglia (1.06), Toscana (1.02). Il rapporto dell'Iss mette le Marche tra le regioni con "una classificazione di rischio moderato" insieme a Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Molise, Piemonte, Pa Trento, Sardegna, Sicilia, Umbria. Ma quattro di queste (Lombardia, Pa Trento, Sardegna, Sicilia) sono anche "ad alta probabilità di progressione a rischio alto nelle prossime settimane".

