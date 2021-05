Coronavirus, nelle Marche morti tre uomini nelle ultime 24 ore: il più giovane aveva 71 anni/ Il contagio nelle regioni

ANCONA - Contagi in calo e zona gialla confermata, ma non si ferma l'ergenza Covid nelle Marche. Oggi, sabato 8 maggio, il Gores ha segnalato 3 morti. Si tratta di tre uomini, tutti già afflitti da latre malattie. la vittima più giovane è stata un 71enne di Servigliano (Fm)

Dall'inizio della pandemia nelle Marche sono morte 2.968 persone. Si tratta di 1.669 uomini e 1.299 donne, con un'età media di 82 anni; il 97,1% delle vittime era afflitta anche da altre malattie. È la provincia di Pesaro e Urbino quella con il più alto numero di morti (972), seguita da Ancona (945), Macerata (497), Fermo (285) e Ascoli (236). Sono 33 le vittime provenienti da fuori regione.

IL CONTAGIO NELLE REGIONI

RICOVERI ANCORA IN CALO

calano ancora i ricoveri per Covid-19 nelle Marche: oggi sono da 421 a 403 (-18). Scendono i degenti in Terapia intensiva (61; -4) e nei reparti non intensivi (231; -16) mentre aumentano quelli in Semintensiva (111; +2). In calo anche gli ospiti di strutture territoriali (129; -8) mentre è stabile il numero degli assistiti nei pronto soccorso (8i). Scendono i dati dei positivi in isolamento domiciliare (5.185; -60) e delle quarantene per 'contattò con contagiati (11.405 -114).

