Scuola, sempre meno le classi delle Marche in quarantena, ma sale l'incidenza di Medie e Superiori

ANCONA - Anche nelle scuole si conferma il trend dell'epidemia di coronavirus delle Marche, con numeri in forte calo ma ancora non abbastanza bassi per allentare la tensione. Secondo i dati dell'Istituto scolastico regionale, infatti, sono infatti 128 le classi in quarantena al 14 maggio.

Coronavirus, meno tamponi e 53 positivi nelle Marche: leggero calo rispetto agli ultimi lunedì/ Il contagio nelle regioni

Un numero che può sembrare alto, ma che invece risulta confortante se inquadrato nel giusto contesto. Innanzitutto le 128 classi sono meno dell'uomo per cento delle. 10.428 delle Marche.

Poi va considerato il picco, raggiunto a fine aprile e ad inizio maggio quando si raggiunsero 198 classi in quarantena. Sul totale delle classi in quarantena sale l'inicenza degli istituti superiori: al 14 maggio le scuole dell'infanzia rappresentavano il 12,5% delle classi in quarantena, le primarie il 33,5%, le secondarie di primo grado (Medie) il 28,1% e le Superiori il 25,7%. Percentuali che sono in salita per le Medie e le Superiori.

Ultimo aggiornamento: 16:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA