Coronavirus, 272 nuovi positivi nelle Marche: i numeri frenano, ma ecco dove il contagio corre/ La mappa dell'epidemia

ANCONA - Le Marche scrutano i dati dell'epidemia di Covid in attesa di sapere se la prossima settimana ci saranno allentamenti delle restrizioni grazie al ritorno della zona gialla. Ed i contagi oggi, giovedì 22 aprile, fanno registrare un deciso ribasso: i nuovi positivi sono stati infatti 272 (contro i 388 di ieri) anche se cala il numero di test affettuati. Nelle ultime 24 ore sono stati testati 3972 tamponi: 2028 nel percorso nuove diagnosi (di cui 517 nello screening con percorso Antigenico) e 1944 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 13,4%).

Pesaro e Urbino è di nuovo la provincia con più contagiati (85), seguita da Macerata (66), Ancona (46), Ascoli (39) e Fermo (29). Sono 7 i contagiati da fuori regione.

LA MAPPA DEL CONTAGIO

OGGI 42 POSITIVI AI TEST RAPIDI

I 272 positivi comprendono soggetti sintomatici (46 casi rilevati), contatti in setting domestico (89 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (69 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (4 casi rilevati), contatti in ambiente di vita/socialità (3 casi rilevati), contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione (11 casi rilevati) e 1 caso proveniente da fuori regione. Per altri 49 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche. Nel Percorso Screening Antigenico sono stati effettuati 517 test e sono stati riscontrati 42 casi positivi (da sottoporre al tampone molecolare). Il rapporto positivi/testati è pari all'8%.

