Coronavirus, nelle Marche 326 nuovi positivi in un giorno: l'epidemia rallenta al Sud/ Il trend dei contagi

ANCONA - Emergenza Covid, dopo il picco di 415 registrato ieri, sono 326 i nuovi positivi segnalati oggi, giovedì 15 aprile, nelle Marche. Un calo però legato anche al numero di tamponi nuove diagnosi analizzato inefitore a quello di ieri: Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 4772 tamponi: 2371 nel percorso nuove diagnosi (di cui 603 nello screening con percorso Antigenico) e 2401 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 13,7%).

Analogamente ai tren recenti, sono ancora la provia di Macerata (92), Pesaro e Urbino (87) e Ancona (76) a trainare i contagi, mentre Fermo (24) e Ascoli (31) hanno numeri decisamente più bassi. Sono 16 i nuovi positivi provenienti da fuori regione.

IL TREND DEI CONTAGI

OGGI 41 POSITIVI AI TEST RAPIDI

I 326 positivi di oggi comprendono soggetti sintomatici (62 casi rilevati), contatti in setting domestico (80 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (107 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (9 casi rilevati), contatti in setting assistenziale (2 casi rilevati), contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione (3 casi rilevati), screening percorso sanitario (1 caso rilevato) e 1 caso proveniente da fuori regione. Per altri 61 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche. Nel Percorso Screening Antigenico sono stati effettuati 603 test e sono stati riscontrati 41 casi positivi (da sottoporre al tampone molecolare). Il rapporto positivi/testati è pari al 7%.



