Coronavirus, solo 9 positivi nelle Marche, ma con pochi tamponi. Zero decessi, stabili i ricoverati/ I numeri delle regioni

ANCONA - La variante Delta del Covid spaventa il mondo e anche le Marche devono fare i contri con l'accendersi dei focolai. Non c'è soltatanto la zona bianca da "difendere" ma anche e soprattutto va assolutamente evitato di rimettere sotto pressione le strutture ospedaliere sulle quali, almeno per ora, non si vedono gli effetti dell'aumento dei contagi. Oggi, lunedì 12 luglio, sono stati 9 i nuovi positivi segnalati dal Gores nelle Marche. Un numero basso ma legato ai pochi tamponi analizzati ieri, domenica. La Provincia di Ancona è quella con più contagi (7), seguita da Ascoli Piceno e Fermo (1). A zero Pesaro e Urbino e Macerata. Sono stati analizzati 845 tamponi, di cui 486 nel percorso guariti. Anche oggi, per fortuna, non sono stati segnalati decessi. Restano stabili a 10 i ricoverati, di cui 2 in terapia intensiva e 8 nei reparti non intensivi.

