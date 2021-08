Coronavirus, nella Marche 46 nuovi positivi, la metà in una provincia. Salgono ancora i ricoverati/ Il trend dei contagi

ANCONA - Un numero basso di nuovi contagiati dal Covid, ma, come spesso accade il lunedì, con un crollo dei tamponi realizzati rispetto alla media giornaliera. Oggi, lunedì 9 agosto, il Gores ha segnalato "solo" 46 nuovi positivi nelle Marche. I tamponi prime analizzati sono stati 331 con un tasso di positività, in crescita, al 13,9%. Il tasso di incidenza si attesta a 77,79 contagiati per 100mila abitanti. La metà esatta dei nuovi contagiati (23) proviene dalla provincia di Pesaro-Urbino, seguono Ancona, (17), Macerata (4) e Fermo (1). Un contagio proviene da fuori regione. Dei 46 nuovi positivi 8 sono sintomatici, 19 sono dovuti a contatti domestici, 12 a contatti stretti con un positivo, 2 a contatti in abmbiente di vita-socialità ed uno in ambito lavorativo.

AUMENTANO I RICOVERATI, NESSUN DECESSO

Tornano a salire il numero dei ricoverati per Covid nelle Marche, oggi sono 55, 4 più di ieri. Restano stabili a 6 quelli in terapia intensiva, salgono i degenti in semi intesiva (8, +1) e nei reparti non intensivi (41, +3). Oggi, per fortuna, non è stato registrato nessun decesso. Dall'inizio dell'epidemia sono stati 3.041 i morti nelle Marche, 1.708 uomini e 1.333 donne.

IL TREND DEI CONTAGI

