Coronavirus, 452 nuovi positivi in un giorno nelle Marche: non solo il Nord, "corre" anche Ascoli/ Il contagio nelle regioni

ANCONA - I numeri migliorano, tanto che qualcuno spera anche nella bella sorpresa zona gialla per le Marche, ma l'allarme coronavirus è lungi dall'essersi placato. Sono stati 452, infatti, i nuovi positivi al Covid segnalati oggi, venerdì 9 aprile, dal Gores nelle Marche.

Un numero leggermente inferiore a ieri (490), ma con più tamponi testati. Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 5122 tamponi: 2661 nel percorso nuove diagnosi (di cui 721 nello screening con percorso Antigenico) e 2461 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 17%)

Nel conto dei 452 nuovi positivi pesano ancora le proince di Ancona (124) e di Pesaro e Urbino (96), ma questa volta anche Ascoli (93). Meno contagi a Macerata (75) e Fermo (36). 28 provengono da fuori regione.

IL CONTAGIO NELLE REGIONI

OGGI POSITIVI AI TEST RAPIDI

I 452 casi positivi comprendono soggetti sintomatici (65 casi rilevati), contatti in setting domestico (115 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (124 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (7 casi rilevati), contatti in ambiente di vita/socialità (3 casi rilevati), contatti rilevati in setting assistenziale (2 casi rilevati), screening percorso sanitario (1 caso rilevato). Per altri 135 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche. Nel Percorso Screening Antigenico sono stati effettuati 721 test e sono stati riscontrati 31 casi positivi (da sottoporre al tampone molecolare). Il rapporto positivi/testati è pari al 4%.

