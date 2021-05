Coronavirus, un decesso nelle Marche nelle ultime 24 ore, continua la discesa dei ricoverati/ Il contagio nelle regioni

ANCONA - Le Marche hanno registrato, oggi, un incremento dei nuovi positivi Covid. Un segnale che non smentisce le curve in calo ma che dimostra come non si possa ancora abbassare la guardia. E non soltanto per la ricerca della zona bianca. Oggi, mercoledì 26 maggio, il Gores ha segnalato un morto nelle Marche. Si tratta di una 91enne di Fano (Pu), già sofferente per altre patologie.

Dall'inizio della pandemia nelle Marche sono morte 3.011 persone. Si tratta di 1.692 uomini e 1.319 donne, con un'età media di 82 anni; il 97,2% delle vittime era afflitta anche da altre malattie. È la provincia di Pesaro e Urbino quella con il più alto numero di morti (977), seguita da Ancona (963), Macerata (508), Fermo (287) e Ascoli (243). Sono 33 le vittime provenienti da fuori regione.

IL CONTAGIO NELLE REGIONI

CONTINUA IL CALO DEI RICOVERATI

Continua a scendere il numero dei ricoverati per Covid nelle Marche: oggi sono 174 (-13 rispetto a ieri). In calo i degenti in Terapia intensiva (34, -2), Semintensiva (54, -7) e nei reparti non intensivi (86, -4). Gli ospiti di strutture territoriali sono 84 (+3) e in pronto soccorso resta solo un assistito (-2). Sale il numero di positivi in isolamento domiciliare (4.331, +46) e scende quello delle quarantene (7.367, -152).

